La competencia de “Yo Soy” se puso movida con Emilia y su interpretación de “Motinha”, tema que encendió al público y demostró su versatilidad.

Carlos Alcántara dijo que está bailando y evolucionando cada vez más y mejor, felicitándola por todo. Jely Reátegui resaltó que la canción elegida no resalta mucho su canto, sin embargo y como siempre, fue todo un espectáculo verla a nivel de espectáculo. Finalmente, Ricardo Morán señaló que en efecto, ha crecido mucho en las últimas semanas, pero que necesitaba más que eso, desde el baile hasta el acento, señalando que no había sido la presentación más lograda y parecida que habría tenido.

¿Será Emilia capaz de consolidarse en esta etapa decisiva? No te pierdas “Yo Soy” Conciertos 2025.

