En la quinta ronda de Yo Soy, la encargada de abrir la noche fue Emilia, interpretada por Claudia Medina, quien cantó “4 y 20”. El “Reto del Espejo” desafió su capacidad de transmitir la sensibilidad y el estilo único de la cantante argentina.

Antes de su presentación, Claudia Medina comentó con seguridad: “He venido a dar todo, he visto mucha gente de Argentina que está apoyando su imitación, prometo dar todo de mí”.

El jurado reconoció el esfuerzo. Carlos Alcántara señaló: “Estoy sorprendido, derrochaste sentido y llenaste el corazón y los ojos de todos”. Por su parte, Jely Reátegui añadió: “Todavía hay diferencias en el timbre, en cuanto a la actuación hay avances, la sensualidad está mejor lograda y hay que seguir encontrando matices”.

Finalmente, Ricardo Morán destacó: “Todavía nos falta golpear más y ser más precisos a la hora de bailar, la voz está muy parecida, creo que estás haciendo un muy buen trabajo”.

¿Podrá Emilia seguir avanzando con su estilo íntimo y conquistar al público en la siguiente gala? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

