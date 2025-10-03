La noche de “Yo Soy”, vimos como Emanuel Noir, quien con “Otro día más” demostró su potencia vocal y capacidad interpretativa.

Carlos Alcántara lo felicitó por su presentación pero sobre todo, por su valentía a la hora de escoger la canción, pues no hubo miedo a las notas altas, señalando que le gustó su presentación. Jely Reátegui comentó que a pesar de los fallos y la desafinación del canto, decidió enfocarse en lo positivo, pues a nivel de interpretación corporal lo hizo bastante bien, comentando lo cómodo que se le veía y la confianza con la que salía.

Finalmente, Ricardo Morán destacó también su gran valentía en el escenario y sobre cómo enfrentaba los retos y dificultades sin miedos, alentando al participante a continuar con su mejoría, aplaudiendo gratamente como salió y defendió su caracterización, su interpretación y su personaje.

¿Seguirá Emanuel Noir brillando en esta etapa decisiva? No te pierdas “Yo Soy” Conciertos 2025.

