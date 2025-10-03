Yo Soy 2025 Conciertos: Daddy Yankee PRENDIÓ LA PISTA con “Con calma”, ¡así fue su presentación!
El imitador hizo vibrar al público con un show lleno de energía.
Actualizado el: 03 octubre 25 | 11:13 pm
La quinta ronda de “Yo Soy” tuvo uno de sus momentos más encendidos cuando Daddy Yankee salió al escenario con “Con calma”. Su performance fue explosiva y logró que el público coreara de principio a fin.
Carlos Alcántara señaló que fue una gran presentación y señaló la buena decisión en iniciar la noche con él. Jely Reátegui dijo sobre el cómo esas ganas denotaban que quería seguir en competencia, pues lo había dejado todo, manejando a la perfección sus nervios y ansiedad, disfrutando totalmente de su actuación.
Ricardo Morán remarcó su evolución, sobre como inició desafinando casi siempre, sin embargo, en tres semanas a pasado de tener ninguna noción a acertar el 50% de las notas, diciendo que le va a encantar ser testigo de su triunfo, además de recomendarle siempre ir con calma, pues cree que es algo que le beneficia.
¿Podrá Daddy Yankee seguir encendiendo el escenario en la competencia? No te pierdas “Yo Soy” Conciertos 2025.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!