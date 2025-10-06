En la semana final de Yo Soy, Daddy Yankee, interpretado por Ghandi Regalado, salió decidido a dejarlo todo en el escenario para asegurar su lugar en la competencia. Para esta presentación especial, contó con el apoyo del imitador de Nacho, formando un dúo que desató la euforia del público con el éxito “Limbo”.

El jurado quedó impactado por la fuerza de su performance. “Ha sido una fiesta maravillosa, no voy a decir nada más, que el público se encargue de elegir a su favorito”, comentó Carlos Alcántara.

Ricardo Morán, finalmente, señaló que el control de la energía de Daddy Yankee lo favorece muchísimo: “Si tu imitación sigue creciendo, mi consejo técnico es que tengas clases de canto para pegarle bien a la nota, no tengo nada más que agregar, buena presentación”.

¿Será esta presentación clave para que Daddy Yankee continúe en carrera? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y acompaña esta recta final.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!