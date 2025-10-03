En “Yo Soy”, el imitador de Christian Yaipén trajo el espíritu de la cumbia con “Alimaña”, logrando una presentación llena de energía y autenticidad.

Carlos Alcántara felicitó a todos los implicados por tal presentación, dejándose llevar por la emoción. Jely Reátegui resaltó que lo vieron disfrutar y que por primera vez, se le notó tranquilo y disfrutando, notando cómo se entregó a su presentación, después de recordarle que se cuidara, le aseguró que le esperaban grandes cosas. Ricardo Morán concluyó que efectivamente le esperaban cosas muy buenas para su carrera, asegurando que tenía un futuro prometedor, sin embargo, aclaró que para ese concurso, su voz seguía siendo “dudosa”.

¿Seguirá Christian Yaipén destacando en esta etapa? No te pierdas “Yo Soy” Conciertos 2025.

