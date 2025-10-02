En la quinta ronda de Yo Soy, Christian Yaipén deleitó al público con el tema “El teléfono”, uno de los himnos del Grupo 5. Su interpretación puso a cantar a todos y reflejó la esencia de la cumbia norteña.

Luego de una presentación inolvidable en la que el público y todos bailaron y cantaron al ritmo de Luisito del Perú, imitador de Christian Yaipén, el jurado no se guardó nada a la hora de brindar la evaluación.

Carlos Alcántara afirmó: “Me la pones muy difícil porque hoy estuviste súper cercano, te felicito por tu gran presentación”. Jely Reátegui resaltó: “Disfruta, cuando te entregas a la presentación y al momento hay una gran diferencia. Eres una luz en el escenario”.

Finalmente, Ricardo Morán subrayó: “Espero que fuera de la competencia sigas siendo Luisito del Perú, espero que le pongas pausa a cantar siete veces por fin de semana y puedas disfrutar de clases, profesores y más, eres un diamante en bruto”.

¿Seguirá Christian Yaipén avanzando con la fuerza de la cumbia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!