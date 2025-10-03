En una noche clave de “Yo Soy”, Belanova abrió la gala interpretando el clásico “Me pregunto”, llenando el escenario de nostalgia pop. Su característico timbre y estilo conquistaron desde las primeras notas.

Carlos Alcántara comentó que esa fue su mejor presentación de toda la temporada. Jely Reátegui señaló sobre cómo había mejorado su control respecto a la energía y el manejo corporal y nombró su presentación como la mejor que tuvo hasta el momento momento. Finalmente, Ricardo Morán destacó que su presentación fue buena, pero que también se debe a que con esa canción se sentía cómoda, cosa que debe repetir en todas las demás, pidiéndole que guarde eso, pues lo había hecho bastante bien.

¿Seguirá Belanova destacando en esta etapa decisiva? No te pierdas “Yo Soy” Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!