Carlos Santivañez pisó por primera vez el escenario de Yo Soy para dar vida a Robert Plant. Dedicado a la música a través de presentaciones en activaciones y restobares, recordó que su camino empezó en las calles, cuando tocaba guitarra en los micros.

Al conocerse que imitaría a Robert Plant, Morán no dudo en comentar que solo hubo un Robert que llegó a la final en la temporada 3. Tras la presentación de Carlos, Ricardo resaltó que está “técnicamente encaminado”, aunque lo notó nervioso y con problemas en el inglés. Aun así, le dio su voto de confianza.

Mauri, en cambio, sorprendió a todos al darle el “no”, pese a reconocer que lo considera un artista, pues sintió que escuchaba más a Carlos que al propio Plant. Jely terminó dándole un consejo después de darle el sí: estudiar más al personaje.

No te pierdas lo que viene en Yo Soy, donde las sorpresas no paran.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!