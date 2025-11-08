En “Yo Soy”, Luciana Díaz llegó al escenario para interpretar a Carla Morrison, conquistando a los jurados desde los primeros segundos.

Ricardo Morán fue el primero en comentar: “Carla Morrison no es una artista que me guste mucho, pero estás haciendo que esta canción que a mí no me gusta, me guste por la forma tan emocional y tan técnicamente limpia en que la estás cantando (…) y creo que tus papis tienen muchas razones para sentirse muy orgullosos de esta audición y de ti en general”.

Conmovida, la participante escuchó también los comentarios de Jely Reátegui, quien señaló: “No tengo nada más que agregar, coincido 100% con todo lo que ha dicho Ricardo, para mí también es un sí”. Finalmente, Cachín Alcántara cerró con entusiasmo: “Me pareció escuchar a la original, yo también te digo que sí”.

La joven imitadora, acompañada por sus padres al ser menor de edad, celebró emocionada el pase a la siguiente ronda, mientras sus papás expresaban su orgullo ante las cámaras.

