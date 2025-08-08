Yo Soy 2025: Cachín CONFUNDE a un profesor de piano clásico, ¿existe el piano PLÁSTICO?
El divertido malentendido de Cachín provocó carcajadas entre el jurado y el público.
Durante una edición reciente de Yo Soy, se vivió un momento inesperadamente divertido cuando el participante Mauro Torres, quien realizó su casting en Chiclayo, compartió parte de su historia: “Canto desde los 14 y soy muy fanático del artista. Estudié 5 años de música y soy profesor de piano y canto”, dijo con seguridad.
Al conversar con el jurado antes de comenzar su imitación, Mauro explicó: “Soy profesor de piano clásico”, pero el actor y jurado Cachín lo interrumpió confundido y preguntó: “Me agarraste, ¿cómo así que piano plástico?”.
La confusión generó risas inmediatas en el set, y tanto el participante como Franco Cabrera, conductor del programa, lo corrigieron entre risas: “Clásico”.
¿Tú también habrías escuchado “plástico”? ¡No te pierdas los momentos más divertidos de Yo Soy, solo por Latina!
