En un episodio lleno de sorpresas, Antonio Mendoza, un imitador de Bryan Arámbulo, se presentó en Yo Soy con una caracterización que impresionó a todo el jurado. “Estoy muy feliz de estar en este programa”, comentó el participante, quien llegó al escenario con un look muy similar al del cantante de cumbia. Carlos Alcántara no dudó en felicitarlo por su esfuerzo en la caracterización: “Gracias por llegar tan bien caracterizado”, expresó.

Ricardo Morán también destacó la imitación de Mendoza: “Es un personaje que me encanta”, le dijo, sorprendiendo al jurado con una interpretación que dejó mucho que desear. Jely Reátegui señaló que había muchos imitadores de Bryan Arámbulo, pero aún así lo invitó a “batirse a duelo”.

Finalmente, el esfuerzo de Mendoza fue recompensado cuando todos los jurados dijeron que sí y le otorgaron un pase a la siguiente fase de Yo Soy 2025. ¿Cómo le irá a este imitador en las siguientes etapas? ¡No te pierdas el programa para descubrirlo!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!