Yo Soy 2025: Britney Spears se APODERÓ del escenario de Yo Soy, pero el jurado tuvo la última palabra
Llegó dispuesta a conquistar al público como la mismísima Britney Spears, pero no todo salió como esperaba.
Actualizado el: 12 noviembre 25 | 04:21 pm
La imitación de Britney Spears llegó con mucho entusiasmo al escenario de “Yo Soy”. La concursante, que ya había participado en La Voz Kids, decidió intentarlo nuevamente, esta vez interpretando a la icónica cantante estadounidense. Desde su entrada, destacó por su caracterización impecable y su actitud positiva, pero los jueces notaron que aún había aspectos por mejorar.
“Voy a decir que no, esta imitación falta trabajarla mucho más. Falta precisión en el timbre, en la potencia, en el cuerpo. Mucho más energía en el baile”, comentó uno de los miembros del jurado. A pesar de las observaciones, el ambiente se mantuvo ameno, con consejos constructivos y sonrisas. “Tienes que preparar tu audición. La gente que viene aquí prepara su audición”, agregó Jely, mientras la participante reconocía los retos de imitar a una artista tan exigente en movimiento y voz.
Aun así, la concursante se defendió con humildad: “En realidad sí me preparé un poco para venir acá. Llevé clase de canto”, explicó. Sin embargo, Ricardo coincidió en que aún debía seguir practicando. “Voy a decir que no. Pero te recomendaría que sigas con las clases de canto y prepares una imitación, quizá de Madonna. Piénsalo y aquí estaremos”, cerró Cachín con una sonrisa.
Aunque esta vez recibió un “no”, la imitadora de Britney Spears se despidió agradecida y prometió regresar más fuerte, demostrando su pasión y compromiso con la música.
¿Volverá al escenario para sorprender con una versión renovada de Britney o se animará a probar con otra diva del pop? No te pierdas todos los momentos emocionantes de “Yo Soy” y descubre quién será el próximo gran imitador que conquiste al jurado.
