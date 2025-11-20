Yo Soy 2025: !BATELLA DE BANDAS! Slipknot y Green day se enfrentan
Slipknot y Green Day dejaron todo en el escenario en una gran batalla de bandas
Con el neo-metal enfrentándose al punk rock, el duelo se volvió cada vez más intenso. La competencia está más dura que nunca y, con eliminatorias que ya comenzaron, queda la pregunta: ¿quién logrará asegurar su lugar entre los 24? ¿Será Slipknot, será Green Day… o la sorpresa será aún mayor?
¿Quién crees que debería avanzar? ¿Qué otras batallas nos traerá esta temporada? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!