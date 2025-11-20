Las dos bandas aparecieron listas para demostrar por qué merecían estar entre los 24 mejores. En cuanto se anunciaron, los integrantes lanzaron frases como “Nosotros somos… Slipknot” y “Nosotros somos Green Day”, mientras el jurado repetía advertencias como “Mucha suerte, de verdad” y “O las dos, o ninguna”. Fue en ese ambiente que, entre comentarios como “El de rosado tiene una dulzura especial”, se vivió una batalla de bandas que dejó claro que el rock sigue vivo en “Yo Soy“.

Con el neo-metal enfrentándose al punk rock, el duelo se volvió cada vez más intenso. La competencia está más dura que nunca y, con eliminatorias que ya comenzaron, queda la pregunta: ¿quién logrará asegurar su lugar entre los 24? ¿Será Slipknot, será Green Day… o la sorpresa será aún mayor?

¿Quién crees que debería avanzar? ¿Qué otras batallas nos traerá esta temporada? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!