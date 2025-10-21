En Yo Soy, las historias detrás del escenario muchas veces son tan potentes como las imitaciones. Esta vez, un bartender arequipeño logró emocionar al jurado y al público con su interpretación de Sandro.

“Trabajaba de bartender en una picantería arequipeña”, contó el participante, quien además reveló que “estudio música desde hace un año”. Su presentación estuvo cargada de sentimiento, tanto así que terminó con los ojos llenos de lágrimas al finalizar su canción.

Ante ese momento, Jely Reátegui le dijo: “Gracias por la entrega, el timbre es cercano, pero no tan preciso. Yo diré que sí”. Por su parte, Carlos Alcántara resaltó la emoción con la que interpretó a su artista favorito: “Me conmoviste y lo lograste”, expresó antes de votar también a favor.

El participante clasificó a la siguiente ronda y se ganó los aplausos de todos los presentes.

¿Podrá seguir emocionando al jurado en su próxima presentación? Descúbrelo en los próximos capítulos de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!