En el escenario de Valeria Tinta, quien llegó interpretando a Angela Aguilar, la audición tomó un rumbo sorprendente cuando, en medio de la evaluación, los jurados detuvieron la presentación para profundizar en su talento real más allá de la imitación. Mientras explicaban sus observaciones dentro de la dinámica de “Yo Soy“, Valeria recibió preguntas directas sobre su formación y el futuro que podría tener en la música.

La reacción fue inmediata: “¿Has pensado hacer del canto algo más profesional?” le dijo el jurado, destacando que, aunque “no escucho a Angela Aguilar”, sí encontraba en ella talento, un timbre muy bonito y una energía muy chévere. Sin embargo, también le señalaron con claridad que le faltaba técnica y trabajo corporal, remarcando: “Podrías convertir esto en una segunda carrera sin ningún problema”.

El veredicto final dejó momentos tensos y sorpresivos. Mientras uno de los jueces anunció: “Por eso voy a decir que no a la imitación, pero sí a que le metas al canto en tu vida”, Cachín lanzó un rotundo “Yo te digo que sí”, seguido por Jely, quien completó: “Voy a decir que sí, pero tienes que incorporar todo lo corporal”. Así, Valeria consiguió dos votos a favor y uno en contra, avanzando a la siguiente ronda.

¿Crees que Valeria logrará acercarse más a la voz de Angela Aguilar en su próxima presentación? ¿Podrá el canto convertirse en esa segunda carrera que el jurado vio en ella? No te pierdas lo que viene y sigue cada detalle en Yo Soy.

