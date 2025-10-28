En el set de Yo Soy, Karol Ricappa llegó dispuesta a demostrar que la esencia de Ana Gabriel puede renacer en el escenario. Tras finalizar su presentación, Jely Reátegui le recomendó tener cuidado con la estridencia en algunos momentos. Por ello, la participante interpretó una segunda canción, donde los jurados destacaron que se nota cuánto disfruta lo que hace.

Daniela Darcourt señaló que su porte y dominio escénico son claves para su desempeño y que su timbre ya se acerca a la artista original, aunque todavía debe trabajar el lamento característico de la cantante mexicana. Le dio el sí, asegurando que lamentaría no verla avanzar.

Jely también le dijo que sí sin dudar, reconociendo su soltura y expresividad corporal, mientras que Cachín completó la decisión unánime con otro sí inmediato.

¿Logrará Karol seguir moldeando la voz de Ana Gabriel para conquistar al público? ¿Hasta dónde llegará en esta competencia? Descúbrelo muy pronto en Yo Soy.

