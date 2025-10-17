En una nueva gala de Yo Soy, Alexis Infante llegó decidido a encender el escenario con su imitación de Daddy Yankee, interpretando con energía y estilo al “Big Boss” del reguetón. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, los jueces coincidieron en que la imitación vocal no logró convencer del todo.

Jely Reátegui fue directa al señalar: “No veo a Daddy Yankee, el timbre no está cercano y la desafinación está presente”, aunque destacó su entrega y entusiasmo antes de darle un no.

Cachín Alcántara coincidió con ella al mencionar que el participante “tiene mucho talento y presencia en el escenario, pero la imitación no estaba y hubo mucha desafinación”.

Finalmente, Ricardo Morán, entre bromas, también reconoció el esfuerzo de Alexis, pero terminó por confirmar que no avanzaría a la siguiente etapa.

🎤 ¿Logrará Alexis regresar más preparado y sorprender en una próxima oportunidad? No te pierdas todo el talento y las imitaciones en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!