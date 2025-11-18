Desde su llegada al casting, el participante llamó la atención por su caracterización de Alex Turner y por haber viajado desde Tacna solo para presentarse. Todo cambió cuando declaró con fuerza “Yo soy Alex Turner”, conectando de inmediato con la esencia de Yo Soy.

Durante la interpretación, los jueces notaron que el acento mejoraba con el paso de los segundos, algo que calificaron de “raro pero sorprendente”. Sin embargo, advirtieron que el timbre no coincidía del todo con el del artista original. Lo que sí convenció al panel fue su corporalidad y presencia escénica, al punto de que uno afirmó: “Yo pagaría por ir a verte”.

Aunque no todos estaban plenamente seguros, finalmente recibió dos síes que lo llevaron a la siguiente ronda.

¿Estuvo a la altura del verdadero Alex Turner? ¿Podrá mejorar en su próxima presentación? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!