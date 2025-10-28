En el escenario de Yo Soy, Arturo Espinoza llegó decidido a convertirse en Alex Turner y sorprendió a todos con su presencia rockstar. Al finalizar, los jueces lo miraron y, a la cuenta de tres, le dieron un rotundo “sí” unánime.

Ricardo Morán le dijo que el personaje le encaja perfecto y que, con más pulido, logrará aún mayor parecido vocal. Jely Reátegui destacó la sensualidad y energía característica del artista, señalando que los cimientos están firmes. Cachín incluso confesó que al principio pensó que era Christian Meier por la actitud y estilo.

Lo despidieron entre aplausos y dándole la bienvenida oficial a la competencia.

¿Podrá mantener este nivel en lo que viene? ¿Hasta dónde llegará su transformación en Alex Turner? No te pierdas todo lo que trae Yo Soy.

