En el escenario de Yo Soy, Abdull Del Castillo llegó con la ilusión de conquistar al jurado interpretando a Diego Torres. Su presentación conmovió por su tono dulce y serenidad, pero no fue suficiente para superar las exigencias técnicas del concurso.

Ricardo Morán destacó que su timbre era parecido al del original, pero señaló que “la falta de técnica lo hizo fallar en afinaciones y demás errores de los que no pudo recuperarse”. Por su parte, Cachín coincidió con él, comentando que “canta muy bonito y muy calmado, pero le falta pulir la técnica”, mientras que Jely Reátegui le aconsejó que “se meta a clases de canto y se súper prepare”.

Finalmente, los tres jurados le dieron un no, dejando fuera a Abdull, quien se despidió con una sonrisa y agradeció las recomendaciones recibidas.

