En el casting de Yo Soy 2025, Renato Marmanillo llegó con mucho carisma y una peculiar estrategia: romper el hielo apelando a su supuesto lazo barrial con Carlos Alcántara. “¡Vecino!, ¿cómo estás, qué tal la familia, cómo está tu hermano?”, exclamó el jurado con una sonrisa al saber que el participante también era de Chorrillos.

Con mucho humor, Renato respondió: “Bien, muy bien, no tengo hermano, pero muy bien”, generando risas en todo el estudio y dejando en claro que venía a disfrutar del momento.

El aspirante llegó para imitar a Enrique Bunbury, y su presentación recibió opiniones mixtas del jurado. Ricardo Morán fue directo: “Tienes voz para el canto, pero necesitas un coach para mejorarla, yo diré que no”.

Por su parte, Carlos Alcántara destacó el potencial: “Creo que tu voz se puede trabajar, yo te voy a decir que sí”. Mientras tanto, Jely Reátegui cerró la evaluación con una crítica constructiva: “Debes limpiar las muletillas caricaturescas que tienes del personaje, yo te diré que sí, pero tienes que trabajar al personaje”.

¿Será suficiente el "voto de barrio" para avanzar en la competencia?

