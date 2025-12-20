Una noche cargada de emoción se vivió en “Yo Soy” con la celebración sorpresa por el cumpleaños de Franco Cabrera. Todos los imitadores ingresaron al escenario para cantarle, junto con el jurado y su esposa abrazandolo en un momento que lo quebró hasta las lágrimas. Hubo flores, torta y aplausos sinceros.

Antes de la sorpresa, Ricardo Morán le dedicó unas palabras profundas: recordó cuando lo conoció hace 20 años en una clase de impro y cómo Franco cumplió cada promesa que se le veía desde entonces, no solo como actor y conductor, sino como persona. Además, destacó uno de los hitos más importantes de su vida: este año se convirtió en padre y en un gran padre.

Franco agradeció emocionado a su familia, al público y al equipo del programa, cerrando uno de los momentos más humanos y conmovedores de la temporada.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!