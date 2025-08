En Yo Soy 2025, un nuevo rostro sorprendió al público y a los jurados con su interpretación de Christian Yaipén, el famoso cantante de cumbia peruana. El participante, sobrino de cariño de José José, aseguró: “He nacido en Ferreñafe y ya he cantado con el artista al que vengo a imitar”.

Al llegar al set completamente caracterizado, los jurados no pudieron evitar expresar su asombro ante el gran parecido: “La gente dice que me parezco mucho al artista y eso me alegra porque es uno de los más grandes representantes de la cumbia peruana”.

Ricardo Morán destacó su gran presencia en el escenario y comentó: “Chiclayo nos ha dado un Christian Yaipén que es igualito”. Además, el participante reveló que también canta en diferentes eventos y conciertos: “Soy solista y canto también en la orquesta de mis tíos”.

Cuando el concursante cantó “El Teléfono”, una canción icónica del Grupo 5, los jurados quedaron impresionados por su habilidad vocal y su interpretación. Ricardo Morán, siempre exigente, le advirtió: “Vamos a exigirte mucho porque estás en un buen nivel”. Mientras tanto, Jely Reátegui le dio un consejo muy valioso: “La disciplina es muy importante, cuídate mucho y bienvenido al programa”.

¿Logrará mantenerse en el nivel exigido por los jurados? ¡No te pierdas lo que sigue en Yo Soy 2025!

