Luego de una jornada cargada de emociones, “Yo Soy” continúa afinando su recta final y deja ver el lado más humano de sus participantes. En una entrevista posterior a la gala, la imitadora de Michael Jackson abrió su corazón y reveló cómo se vive estar tan cerca de las instancias decisivas del programa.

La artista confesó que el ambiente tras cámaras está marcado por sentimientos encontrados. “Son muchas emociones, se siguen yendo personas que queremos (…), no sabemos cómo sentirnos”, comentó, dejando en claro que la alegría de continuar en competencia convive con la tristeza de despedirse de compañeros con quienes se formaron fuertes lazos. La felicidad por avanzar contrasta con la ausencia de quienes ya no están noche a noche en el set.

También se refirió a una de las observaciones del jurado, quienes le recomendaron trabajar más su dicción. Lejos de incomodarse, asumió el reto con autocrítica y compromiso. “Prometo seguir mejorando (…), yo nunca estoy feliz con ninguna presentación, honestamente”, expresó, destacando su constante autoexigencia. Además, adelantó que llega con energías renovadas para la siguiente gala: “Mañana vengo con fuerza, con 2 canciones”.

A modo de pista, dejó entrever lo que el público podrá ver en su próxima presentación. “Es una canción que me han estado pidiendo muchísimo (…), es un momento muy bonito para conectar con la gente”, señaló, generando expectativa entre los seguidores del programa.

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad de agradecer el respaldo incondicional de quienes la acompañan en cada paso del camino. Con emoción, dedicó unas palabras a sus fieles “Gabilovers”, reconociendo el apoyo constante que recibe dentro y fuera del escenario.

¿Logrará el imitador de Michael Jackson sorprender en la siguiente gala con sus nuevas interpretaciones? ¿Será este el momento que la conecte aún más con el público? No te pierdas los próximos episodios y sigue viviendo la emoción de “Yo Soy”, donde cada presentación puede marcar la diferencia.

