Tras quedar segundo en la competencia, el talentoso imitador de Raphael expresó durante el backstage del show su enorme gratitud por el cariño que ha recibido en Yo Soy: “La verdad es que compartir un cuarto de ropa ha sido un placer absoluto… nunca imaginé quedar tan bien con todos”, dijo con emoción al recordar la convivencia con sus compañeros imitadores, cada uno con una personalidad distinta que, según él, hizo la experiencia “maravillosa” y llena de unión.

El artista señaló que se siente profundamente querido y reconoció el papel fundamental de su comunidad de fans: “Sinceramente agradezco a mis locos, mi fan club, mi familia, mis amigos… gracias a ellos estoy aquí”, mencionó. Añadió con orgullo que sus seguidores le han puesto el nombre de “el campeón de la gente” en redes sociales, por todo el afecto que le demuestran día a día. Incluso adelantó que abrirá un canal en Kick para compartir contenido especial: “Voy a hacer algunas cosas locas allí”, comentó entre risas.

Además, reveló que él y su equipo ya están organizando una reunión y un evento especial para poder devolver todo ese amor: “Siempre intento comunicarme con cada uno de ustedes… si no tengo tiempo, es porque hay muchos mensajes”, explicó agradecido, contando también que sus fans le hacen dibujos y regalos que guarda con especial cariño.

Finalmente, se mostró sorprendido por la recepción del público en el teatro: “Es indescriptible para mí… muy agradable que la gente me reciba tan exuberantemente”, dijo antes de mencionar que continúa con su vida normal en la universidad, donde también es muy apoyado por sus alumnos y profesores, a quienes envió saludos con mucho afecto.

