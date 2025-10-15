Cuando Josué Rivaldo pisó el escenario de Yo Soy por primera vez, no imaginó que llegaría tan lejos. Detrás del traje impecable y la voz potente de Raphael, había un joven que solo quería probar si tenía lo necesario para brillar. “Fui con el corazón en la mano. No sabía qué iba a pasar, pero quería intentarlo”, recuerda.

La competencia fue dura. Cada gala significó una mezcla de emoción, nervios y disciplina. “Yo veía a Jesús (Zavaleta) y sabía que podía ganar. Lo que vivió fue increíble y me alegra mucho por él”, cuenta sobre su amigo, el imitador de Pedro Infante, con quien compartió risas, ensayos y finalmente la gran final. Ambos llegaron juntos, pero solo uno se llevó el trofeo.



Lejos de sentir derrota, Josué ve el resultado como un impulso. “Quedar segundo no me dolió. Me enseñó que tengo más por dar, que esto recién empieza”, confiesa con una sonrisa. Su interpretación de “Yo soy aquel” fue una de las más comentadas del programa, y su voz sigue resonando en redes sociales, donde los fanáticos piden volver a verlo cantar.

Desde entonces, su vida cambió. Lo invitan a presentaciones, lo reconocen en la calle y su teléfono no deja de sonar. Pero su mirada sigue puesta en el escenario que lo hizo creer en sí mismo. “Estoy esperando la llamada de Ricardo Morán. Quiero mi revancha, pero sobre todo, quiero seguir aprendiendo”, dice decidido.

¿Volverá Josué Rivaldo a Yo Soy? Los fans lo esperan. Mientras tanto, su voz sigue sonando en cada escenario donde el alma de Raphael revive entre aplausos y luces.

