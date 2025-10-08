La semana final de Yo Soy Conciertos 2025 continúa dejando momentos memorables. Uno de ellos fue protagonizado por Josué Rivaldo, imitador de Raphael, quien interpretó con gran energía el clásico “Mi Gran Noche” y recibió ovaciones tanto del público como del jurado.

Lo que al inicio fueron dudas y críticas, hoy se transformaron en reconocimiento. Su evolución ha sido constante y, tras culminar su presentación, Josué no ocultó su emoción y lanzó una frase que conectó con todos los presentes: “Creo que hoy sí fue mi gran noche”, dijo entre risas, haciendo alusión al título de la canción que interpretó.

En conversación exclusiva con Latina, el participante reveló detalles de su preparación previa a la gala: “La verdad es que me hizo bastante bien salir a caminar alrededor de todo el canal e interactuar con las personas antes de salir. Yo tengo bastante energía, entonces calmarme un poco antes de subir al escenario siento que hoy fue la clave. Lo voy a hacer más seguido”, comentó con sinceridad.

Pese a los elogios, Josué mantiene una mirada muy crítica sobre su desempeño: “Considero que no ha sido mi mejor presentación. Yo soy muy crítico conmigo mismo, no me gusta verme cuando llego a casa, pero lo tengo que hacer para encontrar mis errores. Hoy sentí que he tenido bastantes errores y voy a seguir mejorando. El día que tenga una presentación casi perfecta, ese día igual voy a encontrar otro error”, confesó, mostrando su compromiso con el crecimiento artístico.

El imitador también contó cómo logró revertir las críticas iniciales gracias a la guía de sus profesores y a un cambio en su enfoque escénico:

“Escuchar a mis profesores Jairo Tafur, Nina Mutal, Michelle y Mario fue la clave. Me decían: ‘Mantente tranquilo, calmado’. Yo antes me expresaba demasiado en el escenario y eso jugaba en mi contra. Aprender a controlarme ha sido fundamental para seguir en competencia”, explicó.

Además, Raphael compartió un detalle muy personal sobre su conexión emocional durante las presentaciones: “Mis padres siempre están al fondo en tribuna general. Yo soy de las personas que se muñequea bastante, me friqueo. Ellos me apoyaron desde Yo Soy Kids, cuando imitaba a otro personaje, y verlos otra vez con la bandita de Raphael me trae muchas emociones. Mi mamá siempre quiso que yo fuera campeón de esta temporada y estoy encaminado. Solo falta que la gente siga confiando en mi talento”, dijo visiblemente emocionado.

Antes de despedirse, Josué aprovechó para invitar al público a seguir apoyándolo en esta etapa decisiva: “Quiero invitar a toda la gente —no es obligación— pero si les gusta lo que hago, pueden descargar el app de Latina, registrarse y votar por la opción de Raphael”, señaló.

Raphael se mantiene firme en competencia, listo para enfrentar las últimas galas con la convicción de seguir demostrando por qué ha conquistado al público y al jurado.

