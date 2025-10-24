En la más reciente edición de Yo Soy, un profesor universitario decidió dejar por un momento los números y las clases para demostrar su faceta artística. “Mi nombre es Javier Santivañez”, dijo antes de contar que era docente de microeconomía y márketing. El participante confesó que dudó en venir, pero finalmente se animó a presentarse para imitar a El Puma José Luis Rodríguez.

Su interpretación cautivó al jurado, especialmente por su actitud en el escenario. Ricardo Morán comentó: “En el baile tenías los pasitos típicos de El Puma; sin embargo, el timbre vocal aparece solo por momentos”. A pesar de ello, los jurados decidieron darle una oportunidad y le dijeron que sí.

¿Será que este profesor logrará avanzar aún más en el programa? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

