En el reciente episodio de Yo Soy, Carlos Nino, participante natural de Arequipa, sorprendió al jurado con su talento y versatilidad. “Llevo bastante tiempo dedicándome a la música, soy profesor de canto”, comentó antes de revelar que llegaba para imitar a Gian Marco, interpretando el tema Te Mentiría.

Tras su presentación, Ricardo Morán le dijo: “Le has copiado las inflexiones a Gian Marco, tu voz está muy bien, pero no como Gian Marco”. Sin embargo, el participante no se rindió e intentó una segunda imitación, esta vez del cantante Marcelo Motta, lo que cambió completamente la opinión del jurado.

Jely Reátegui le dio un sí, al igual que Carlos Alcántara, permitiéndole pasar a la siguiente etapa del concurso.

¿Seguirá sorprendiendo con nuevas imitaciones en los próximos programas? No te pierdas los siguientes episodios de Yo Soy.

