Yo Soy recibió a Luis Acevedo, un carismático chiclayano que llegó al casting con una historia muy particular. “Llegué tarde para hacer la cola e ingresar al casting, así que no esperé mucho como otros compañeros”, contó relajado antes de presentarse. Aunque confesó que su verdadera ocupación es la cocina, dijo: “Soy músico, toco guitarra y canto, quizá no profesionalmente pero sí me apasiona la música”.

Con emoción en la voz y esperanza en los ojos, anunció: “Yo Soy Pedro Suárez Vértiz” e interpretó el tema “Lo Olvidé”, tratando de capturar la esencia del icónico rockero peruano.

Sin embargo, tras su presentación, Ricardo Morán fue honesto: “Quizá se pueda mejorar la imitación en el futuro, estoy seguro que sí, pero ahora estoy más inclinado a decir que no”.

Jely Reátegui también fue clara: “Yo tampoco escuché a Pedro Suárez Vértiz y realmente creo que la imitación te está alejando de tus verdaderas herramientas”, aunque resaltó que Luis canta bien y tiene potencial vocal.

Pese a no clasificar, el participante se llevó valiosos consejos para una futura oportunidad. ¿Volverá Luis con una nueva imitación o apostará por su propio estilo? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!

