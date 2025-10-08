Luego de la gala en la que Jim Morrison fue eliminado, Jesús Zavaleta, el carismático imitador de Pedro Infante, conversó en exclusiva con Latina y compartió sus sensaciones tras una de sus presentaciones más aplaudidas, en la que interpretó “Amorcito corazón” y se robó elogios… y hasta algunos piropos del público presente.

“Siempre he estado agradecido con ellos, con el público, con Dios y con mi familia por permitirme estar aquí, expresando lo poco que yo puedo dar cada día. Créeme que lo hago con todo mi corazón”, comentó emocionado.

“No sabemos quiénes nos quedamos o quiénes nos vamos, pero siempre vamos a ofrecer todo”, señaló Jesús, mencionando que la competencia es muy complicada debido a que día a día se reinician los votos y los imitadores no saben qué ocurrirá en el escenario. Para él, cada gala representa una oportunidad única de conectar con el público y seguir dejando huella con la música del ícono mexicano.

Zavaleta también contó cómo ha ido puliendo detalles gracias al jurado y al equipo del programa: “Creo que me falta mucho que mejorar, cada día hay mucho que aprender. Gracias también a los profesores que tenemos aquí, que aparte de ser amigos, nos comprenden y ayudan muchísimo. Yo no tenía experiencia en esto, mucho menos en la televisión, y estoy más que agradecido”.

Sobre su próxima presentación, adelantó con picardía que está preparando algo especial: “Mañana posiblemente estoy pensando si es que me presento borracho o me salgo naturalito y alegre… así que todos atentos”, dijo entre risas, dejando claro que planea sorprender en esta recta final.

Finalmente, tuvo un mensaje muy sentido para el público que lo apoya con sus votos: “Gracias a ustedes estoy aquí y gracias a ustedes estaré donde ustedes me quieren poner. Los quiero mucho y lo poco que puedo ofrecer, lo doy con todo mi cariño”.

Pedro Infante se alista para una nueva gala decisiva en Yo Soy Conciertos 2025, con la meta de seguir conquistando al público y asegurar su lugar en la gran final.

