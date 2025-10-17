El regreso del imitador de Pedro Infante a su tierra fue una verdadera fiesta popular. Tras consagrarse campeón de Yo Soy, Jesús Zavaleta llegó este jueves 16 de octubre a Cajamarca, donde lo esperaban decenas de admiradores con flores, carteles y banderas. Pero el momento más emotivo se vivió cuando el artista pisó Cajabamba, su ciudad natal, y fue recibido entre caravanas, motos, globos y bandas locales que llenaron de música las calles en su honor.

El artista, emocionado y sonriente, hizo su primera parada en el gimnasio donde practica fisicoculturismo, firmó pancartas, se tomó fotos con sus seguidores y agradeció personalmente a quienes lo acompañaron desde el inicio de su sueño. Luego, fue cargado en hombros hasta la Plaza de Armas, donde ofreció un concierto gratuito como muestra de gratitud al pueblo que lo apoyó durante toda la competencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

Recordemos que durante la gran final de Yo Soy 2025, Cajabamba vivió una noche inolvidable: más de 500 personas se reunieron frente a una pantalla gigante para alentar a su representante. La emoción se desbordó cuando Fran Cabrera anunció a Pedro Infante como el ganador. Esta vez, la celebración continuó con abrazos, lágrimas y un reencuentro muy especial: el cálido abrazo entre Jesús Zavaleta y su pequeña hija, que selló un capítulo de éxito, esfuerzo y amor familiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

¿Será este solo el comienzo de una gran carrera musical para el imitador cajabambino? Descúbrelo en las próximas ediciones de Yo Soy 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!