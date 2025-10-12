El escenario de Yo Soy fue testigo de una noche histórica. Pedro Infante, el joven imitador cajabambino, se alzó como el gran campeón de la temporada 2025, conquistando al público y al jurado con su interpretación llena de sentimiento, carisma y autenticidad.

Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, Yo Soy Pedro Infante dedicó su victoria a las personas más importantes de su vida. “Yo le dedico a toda mi familia, en primer lugar a mi padre que falleció hace tiempo, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mis hermanos, mi abuela, a todos ellos que siempre están conmigo”, expresó mientras sostenía el trofeo.

La emoción se multiplicó cuando, al finalizar la gala, el imitador salió a las afueras del set y cantó para el público que lo esperó durante horas en las puertas de Latina, en una escena llena de gratitud y conexión con sus seguidores. “Esto es de todos ustedes, porque por ustedes estoy aquí. Muchas gracias”, dijo mientras alzaba el trofeo ante una multitud que coreaba su nombre.

El artista venció en la final a Raphael, su gran amigo y compañero de ruta desde el casting, con quien llegó desde el primer día de audiciones. Ambos se despidieron con un fuerte abrazo, símbolo del compañerismo que marcó esta temporada del programa.

Jesús Zavaleta nombre real del imitador, aún incrédulo por su triunfo, confesó: “Nunca lo pensé, esto que me acaba de pasar hoy… hasta ahora no puedo reaccionar, pero sí estoy más que agradecido con todos”.

¿Te emocionó la victoria de Pedro Infante? No te pierdas los mejores momentos de la gran final de Yo Soy, el programa que volvió para hacer historia.

