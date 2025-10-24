Luego de convertirse en campeón de Yo Soy, Pedro Infante confesó que aún no termina de creerlo: “Todavía no lo he aceptado completamente”, dijo entre risas mientras recordaba el momento en el que escuchó su nombre como ganador. Más suelto frente a cámaras, asegura que ahora le resulta más fácil expresarse y disfrutar del cariño que recibe.

En su recorrido por el backstage, Joseph Sanz, imitadora de Celia Cruz, lo animó a mantenerse firme en la carrera artística: “Siempre, siempre mantente humilde… y vive cada momento como si fuera el primero, el único y el último. ¡Azúcar!”.

El imitador de Sandro, Tony Cam, también le dejó un mensaje especial: “Lo que viene a tu camino, viene a tu camino. Agárralo… y siempre agradece al público. Es por ellos que estamos en el escenario”, recordó sobre la importancia de quienes votan y apoyan en cada gala.

Además, Carmen Castro, imitadora de La India, destacó la relevancia de mantener los pies en la tierra: “Nunca pierdas tus raíces, respeta tus principios y a tu gente que tanto te apoya”, señaló emocionada.

Finalmente, Carlos Burga, reconocido imitador de José José, resaltó que lo más valioso es el cariño del público: “Ese es el verdadero premio… ellos se convierten en tu familia”, aseguró animándolo a disfrutar cada presentación.

¿Qué otras sorpresas vivirá Pedro Infante ahora que inicia una nueva etapa? ¿Seguirá sorprendiendo con más presentaciones inolvidables?

No te pierdas todo lo que se viene en Yo Soy, por las pantallas de Latina.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!