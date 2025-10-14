Luego de escuchar su nombre y de que miles de personas se levantaran de sus asientos, aplaudieran y gritaran, la cámara enfoca su rostro y, por un segundo, se queda mudo frente al aplauso. Es la imagen viral que resume una vida de lucha e intentos en un solo segundo. No hay salto ni grito para la posteridad. Solo la boca abierta de quien no alcanza a creer lo que acaba de ocurrir. Esa expresión se volvió el símbolo de su victoria: un hombre que fue al casting con miedo, que pensó en un rechazo para acallar comparaciones, y que terminó coronándose como ganador de Yo Soy 2025.

Jesús Zavaleta no vino a buscar fama: vino a probarse a sí mismo. Sin embargo, el programa le devolvió algo que no esperaba: todo un país escuchándolo y una ciudad que lo vio partir como un desconocido y que ahora cuenta los segundos para el concierto en el que el hombre del bigote y el traje de charro pueda dedicar unas palabras de agradecimiento a su amada Cajabamba.

El ahora ganador de la nueva temporada de Yo Soy asegura que no llegó pensando en la gloria. “Vine con la intención de que me digan que no”, confiesa, recordando entre risas que solo quería demostrarle a su público en TikTok que no se parecía tanto a Pedro Infante. Pero la televisión lo desmintió: no solo lo aceptaron, sino que lo convirtieron en protagonista de una historia que conmovió a todo el país.

El destino le tenía preparada una sorpresa doble. Quien lo convenció de asistir al casting fue un amigo de antaño y quien ahora se ha convertido en su compañero de galas y conciertos, Josué Rivaldo, imitador de Raphael. Ambos se conocieron tiempo atrás, compartiendo escenarios y sueños. Josué lo animó a probar suerte, lo acompañó al canal y, para sorpresa de ambos, también clasificó: “Los dos soñábamos con llegar lejos, pero nunca imaginamos que íbamos a encontrarnos en la final”, recuerda Jesús.

La primera audición, sin embargo, no fue sencilla. “Empecé a cantar y los nervios me jugaron en contra. Perdí el aire, la voz se me fue y se me escuchó muy mal”, cuenta. Aquella experiencia, lejos de desanimarlo, se transformó en impulso. A partir de ese día, se propuso mejorar su respiración, cuidar los detalles, elegir un repertorio con más sentido y, sobre todo, cantar con el corazón. “Entendí que no solo se trata de cantar bien, sino de transmitir lo que uno siente.”

De gala en gala, fue encontrando el equilibrio entre técnica, emoción y actuación. En el escenario, su voz imponía respeto; fuera de él, su serenidad y cercanía con el público lo hacían querible. “En cámara soy tranquilo; en el escenario sale otra voz”, comenta casi en un tono de secreto que parece parte de su sello personal.

Las semanas finales fueron intensas, pero llenas de camaradería. La relación con Josué nunca fue de rivalidad, sino de complicidad. Se aconsejaban, se corregían, se empujaban mutuamente. “Lo lindo de esto es que llegamos juntos. Más allá del resultado, él sigue siendo mi hermano y sé que me va a perdonar”, comenta bromeando sobre la victoria frente a su amigo para Latina Televisión.

Cuando anunciaron su nombre como ganador, Jesús no supo cómo reaccionar. “No tenía respuesta en la cabeza; debe ser por la emoción”, recuerda. En su Cajabamba natal, cientos de personas llenaron la Plaza de Armas para verlo triunfar en pantalla. “Mi gente estuvo viéndome ahí. Eso no tiene precio”, dice con una sonrisa que todavía guarda algo de incredulidad.

Ahora, con el trofeo en casa, la fama no parece distraerlo. “El dinero viene y se va. Hay que repartirlo, pensar en la familia”, asegura. No hay promesas de giras ni de discos inmediatos, solo el deseo sincero de regresar a su tierra y cantar para su gente.

Sobre su futuro artístico, mantiene el respeto por quien le dio la voz prestada. “Pedro Infante es un ícono. Yo me presento como Jesús Zavaleta haciendo un tributo. El respeto está primero”, afirma. Lo dice con firmeza, consciente de que el homenaje solo tiene sentido si también lleva su propio nombre.

La suya es una historia sencilla, pero luminosa. En ese contraste cabe todo lo que representa Jesús Zavaleta: un artista que no buscó convertirse en héroe, pero que terminó recordándole al país que los sueños, a veces, también se cumplen sin planearlos.

