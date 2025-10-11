Paul McCartney a puertas de LA GRAN FINAL de Yo Soy: “Somos una familia. Estamos proyectando shows en vivo para el público”
El participante se mostró agradecido con el público y reveló que seguirá su camino musical combinando su estilo con el de los Beatles.
En una entrevista durante el cierre de temporada de Yo Soy, Paul, imitador de Paul McCartney, compartió su emoción por haber llegado hasta la final y su entusiasmo por seguir creciendo como artista. “Estoy muy contento y agradecido con Latina por la oportunidad”, expresó sonriente, destacando el apoyo constante de su familia y seguidores.
El artista, cuyo nombre real es Sandro Campos, recordó sus inicios y su perseverancia tras haber participado en temporadas anteriores. “Esta es una gran puerta que se está abriendo, y siempre agradecido con Dios y con mi familia”, afirmó. Además, contó que junto a los 24 finalistas planean ofrecer conciertos en Lima y provincias: “Todos somos una familia y estamos proyectando shows en vivo para el público”.
Durante la entrevista, reveló su cercanía con otros concursantes: “Pedro Infante es un gran amigo, y con Feid también hicimos una gran amistad”, dijo entre risas al recordar las bromas que comparten en redes sociales.
Finalmente, Sandro agradeció al público por su apoyo y adelantó una gran noticia: “Voy a seguir haciendo música, se viene mi segundo disco y combinaré mi estilo con el de Paul McCartney, los Beatles y muchos más”.
¿Te gustaría ver a Sandro interpretando nuevos éxitos en los escenarios? ¿Qué sorpresa traerá en su próximo álbum? ¡Descúbrelo en Yo Soy!
DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO
Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.
Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.
¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!