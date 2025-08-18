En Yo Soy, Paul Martin, quien interpreta a Rubén Pacheco en Eres Mi Bien, llegó para impresionar a Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara con una imitación especial. El actor inició diciendo: “Toco de todo, pero he venido con mi manchita del barrio”, causando sorpresa entre los jurados.

El momento se volvió aún más inesperado cuando aparecieron otros miembros del elenco: Mónica Sánchez como Valeria, César Ritter como Foncho y Natalia Salas como Meche. Rubén se refirió a Valeria: “Quería decirle que ella es mi esposa”, a lo que ella respondió con humor: “Soy Valeria, ex de Rubén”.

El clímax de la presentación llegó cuando Paul Martin imitó a su propio personaje: “Yo soy Rubén Pacheco”, dejando boquiabiertos a los jurados y al público presente, mezclando la actuación con la realidad de la serie.

Finalmente, todo el elenco invitó a los espectadores a seguir la historia de Eres Mi Bien, que se estrenó este lunes 18 y se transmitirá de lunes a viernes justo después de Yo Soy.

¿Quieres ver cómo Rubén y el resto del elenco continúan sorprendiendo en la serie? No te pierdas los próximos capítulos y vive todas las emociones de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!