En los castings de Yo Soy, la emoción no se detiene. Esta vez, en el centro de Chiclayo, un joven se animó a cantar en plena vía pública y llamó la atención por su imitación de Maluma, lo que lo llevó directo al set del programa.

Al presentarse frente a Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui, el participante no ocultó su entusiasmo: “Mucho gusto, mi nombre es Víctor Mejía”, expresó con emoción. Además, comentó: “Soy ingeniero auditivo. Estaba por el parque principal, me hicieron cantar y me jalaron”, relató sobre cómo llegó a la audición.

Aunque no pasó a la siguiente etapa, el imitador dejó huella en el escenario con su energía y alegría. “Conocerlos en persona es muy hermoso, mi corazón dice que es el mejor mes por haberlos visto”, dijo Víctor entre sonrisas, contagiando su buena vibra a todos.

¿Quién será el próximo talento que sorprenda en Yo Soy? No te pierdas cada casting y las emocionantes audiciones del programa.

