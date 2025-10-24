Participante menor de edad sorprende con su imitación de Thom Yorke en Yo Soy 2025
Con solo 15 años, el joven imitador conquistó al jurado y pasó a la siguiente ronda del programa.
talento vocal. “Estoy en 4to de secundaria, desde chico me ha gustado la música, toco piano desde los seis años”, contó antes de revelar que llegaba para imitar a Thom Yorke, vocalista de la banda británica Radiohead.
Tras su presentación, Ricardo Morán le dijo: “Cantas muy bien, pero te falta kilometraje, yo te diré que no”. Sin embargo, Carlos Alcántara lo animó con un “Yo te diré que sí, te haré crecer al toque”, y Jely Reátegui también le dio su voto de confianza, permitiéndole avanzar en la competencia.
¿Podrá seguir sorprendiendo en las próximas etapas del programa? Descúbrelo en los siguientes episodios de Yo Soy.
