Yo Soy recibió a Christian Chávez, un participante nacido en San Miguel y actualmente residente en Lima, que decidió probar suerte en el casting. “Vengo a imitar a un cantante peruano que canta rock”, dijo antes de revelar que es psicólogo de profesión.

Con una sonrisa y algo de nostalgia, recordó: “Me gusta su música porque me hace recordar la época del colegio, en la que cantaba junto a mis amigos”. Luego, con firmeza, declaró: “Yo Soy Salim Vera”, en homenaje al vocalista de Libido.

Tras su interpretación, Ricardo Morán fue el primero en opinar: “La base la tienes, es sólida y yo tengo bastante admiración por él, pero tu voz aún no está para Yo Soy”. Jely Reátegui coincidió: “Creo que puedes tomar clases de canto para mejorar la técnica, además Salim tiene una personalidad de rockstar”.

Pese a no obtener el pase a la siguiente ronda, los jurados le recomendaron seguir preparándose y no descartar volver más adelante.

