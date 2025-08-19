Participante interpreta a José Madero de PXNDX en Yo Soy 2025, ¿cómo le fue?
Con nervios y mucho talento, logró lo que ningún otro había conseguido en ediciones pasadas.
Yo Soy vivió un momento inédito cuando un joven participante se presentó con una propuesta que nunca antes había pasado la primera ronda. “Estoy un poco nervioso”, confesó al ingresar, minutos antes de revelar que además de interpretar, también compone: “Hago canciones propias y tengo mi banda”.
Tras una breve charla con los jurados, soltó con decisión: “Yo Soy José Madero de PXNDX”. Su actuación dejó una grata impresión, y Ricardo Morán fue el primero en destacarlo: “Bastante bien y con más caracterización te podrías parecer”. Luego agregó: “Nunca hemos tenido al vocalista de PXNDX pasando de la primera ronda y yo te voy a decir que sí”.
Tras conversar brevemente, Carlos Alcántara y Jely Reátegui también le dieron el visto bueno. Así, el participante hizo historia al ser el primer imitador de José Madero en clasificar a la siguiente etapa.
¿Logrará mantener el nivel y llegar más lejos en la competencia? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!
