En una de las audiciones más sorprendentes de Yo Soy, Mateo Ríos llegó con una propuesta única que dejó al jurado boquiabierto. Originario de Arequipa, Mateo comenzó su presentación contando una anécdota: “En el colegio me conocían como ‘Dragon Ball’”. ¿La razón? Su habilidad para imitar las voces de los personajes más icónicos de la famosa serie de anime.

Con mucha confianza, el participante explicó: “Puedo hacer bastantes voces, sobre todo de Dragon Ball”. De inmediato, sorprendió al jurado con sus imitaciones de Vegeta, Gokú y Gohan, pero eso no fue todo. Incluso logró replicar la voz de Cell, uno de los villanos más conocidos de la serie creada por Akira Toriyama.

Pero las sorpresas no terminaron allí. Mateo también se animó a interpretar a Homero Simpson y a otros personajes de la famosa serie de animación, lo que dejó al jurado con una sonrisa. Para cerrar con broche de oro, el participante se metió completamente en el personaje de Elmo y hasta cantó como el entrañable muñeco de Sesame Street.

El jurado quedó impresionado por la habilidad del participante, aunque su habilidad actoral fue puesta en duda, ya que su interpretación vocal superó la parte visual.

