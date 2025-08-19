Yo Soy no deja de sorprender en sus castings, y esta vez fue Dominic, un viejo conocido del programa, quien volvió a intentarlo junto a Michael y Bryan. “Yo soy Dominic y esta es mi tercera vez acá”, confesó entre risas al jurado. En tono de broma, reveló que, inspirado en Ricardo Morán, lanzó un podcast llamado “Peladito Nomás”, lo que provocó carcajadas inmediatas del jurado.

Ricardo Morán no dudó en responder: “¿Dominic, cuántas veces ya has venido a Yo Soy?”, a lo que él contestó: “Solo dos veces, ahí vamos probando el talento nuevo”, provocando aún más risas.

Michael y Bryan, sus compañeros, explicaron que recién desde el día anterior se habían juntado para formar el trío y que venían a imitar a El Chombo. Interpretaron varias canciones conocidas del grupo, logrando que Jely Reátegui no parara de cantar desde su asiento.

Ricardo los felicitó por la energía: “Son divertidos en el escenario y saben hacer su chamba, pero escucho poco parecido en las voces”. Por su parte, Mauri Stern opinó: “Les falta trabajar más el parecido, pero como grupo tienen bastante potencial”.

¿Logrará este trío ganarse un lugar en la siguiente etapa? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

