En “Yo Soy”, Susan Loaiza llegó lista para encender el escenario con su imitación de Alejandra Guzmán. Desde el primer momento, Jely Reátegui destacó su energía y presencia, aunque señaló que “el timbre por ratos se iba”. Aun así, le recomendó trabajar la ecualización de su voz con apoyo profesional y le dio un sí.

Cachín Alcántara coincidió en que el escenario no le era desconocido a la participante. Resaltó lo bien que se movía y cómo conocía la actitud de la artista original, por lo que con mayor precisión vocal, podría crecer muchísimo. También le otorgó un sí.

Finalmente, Ricardo Morán subrayó que debía perder el miedo para explotar su performance al máximo. “Si lo sabes, hazlo”, le dijo con firmeza, explicando que a nivel vocal aún debía encontrar la calidez característica de la “Reina del Rock”, pues no solo se trata de fuerza. Sin embargo, reconoció que los elementos están ahí y también le dio un sí, animándola a mejorar.

¿Veremos en la siguiente etapa una versión más potente y segura de Alejandra Guzmán? ¿Podrá Susan sorprender con una imitación cada vez más sólida? ¡Descúbrelo en “Yo Soy” por Latina! 🎤✨

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!