Yo Soy conciertos 2026: ¡Paloma San Basilio sorprende con un emotivo mensaje a su imitadora en el escenario!
La cantante dedicó un mensaje lleno de cariño y elogios a Mayrely tras su presentación.
Actualizado el: 12 marzo 26 | 11:54 pm
Un momento lleno de emoción se vivió en el escenario cuando la imitadora de Paloma San Basilio recibió un inesperado mensaje de la propia artista.
Tras su presentación, Mayrely fue abrazada por sus compañeros mientras el jurado terminaba sus comentarios. Todo parecía haber terminado, pero aún quedaba una sorpresa preparada especialmente para ella.
En pantalla apareció la reconocida cantante española con un saludo dedicado directamente a la participante. “Estoy deseando mandarte este mensaje para decirte que es una maravilla lo que haces”, expresó la intérprete. Incluso resaltó un detalle muy especial: “Creo que de toda la gente que me ha imitado durante todos estos años, nadie ha puesto la voz en ese sitio”. La artista también elogió el talento vocal de Mayrely y le dejó un mensaje de aliento para su camino. “Es estupenda tu voz imitándome o sin imitarme. Te deseo muchísima suerte”, añadió, agradeciendo además que la haya elegido como referente artístico.
Visiblemente emocionada, la imitadora respondió con gratitud: “Estoy muy agradecida por su música, siempre ha sido un gran referente tanto en el teatro como vocalmente”.
