Mon Laferte conmueve al jurado con su imitación en Yo Soy 2025, ¿logró convencerlos?
La joven abanquína emocionó con su interpretación, pero no logró obtener los votos suficientes para pasar de ronda.
En el más reciente episodio de Yo Soy, Dulce Cruz, una participante proveniente de Abancay, se presentó para imitar a Mon Laferte. “Estoy estudiando para profesora de arte y cultura”, contó antes de su actuación, agregando que admiraba a la cantante chilena porque “es un ejemplo a seguir, ha pasado muchas cosas y las ha superado a través del canto”.
Luego de su presentación, Ricardo Morán señaló: “Tienes aptitudes para el canto, pero tu tesitura no coincide con la de Mon Laferte”, y le dio un rotundo no. Por su parte, Carlos Alcántara valoró su esfuerzo y le dio un sí, mientras que Jely Reátegui comentó que “se te notaron los nervios” y también votó que no.
¿Podrá Dulce regresar más adelante y sorprender al jurado con otra imitación? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!