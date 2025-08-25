En el escenario de Yo Soy, Juan Carlos Sáenz se presentó con actitud y energía para rendir homenaje al legendario cantautor argentino. Interpretó la canción “Obsesión”, intentando captar la esencia de Miguel Mateos.

Ricardo Morán, visiblemente intrigado, comentó: “Agradezco que hayas cantado tanto porque al final lograste afianzar más la voz”, dejando entrever una mejora durante la presentación.

Sin embargo, Mauri Stern fue tajante con su crítica: “Me gustó todo hasta que comenzaste a cantar, desafortunadamente es la parte más débil de tu audición”, y le dio un rotundo no.

Para sorpresa de todos, Morán decidió apoyarlo: “Yo le voy a decir que sí”, dejando la decisión final en manos de Jely Reátegui, quien pidió escuchar una segunda canción. El participante interpretó “Cuando seas grande”, pero esta vez Morán cambió su voto.

Juan Carlos no logró pasar a la siguiente ronda.

¿Se habrá apresurado el jurado al cambiar su voto? ¿Volverá el imitador con más fuerza? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

