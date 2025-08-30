Los jurados Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara, así como los conductores Diana Sanchez y Franco Cabrera se encuentran en Arequipa haciendo casting para la nueva temporada de “Yo Soy” y no dudaron en compartir su alegría en redes sociales.

Los integrantes del jurado han tenido una larga jornada de casting el último viernes 29 de agosto y este sábado 30 de agosto también siguen recibiendo a los imitadores en el Teatro Fénix (General Morán 104). ¡No pierdas la oportunidad de brillar!

