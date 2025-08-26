El escenario de Yo Soy recibió a dos participantes con mucha actitud y flow. Anderson Álvarez, quien llegó como Randy, y Juan Gilbonio, como Jowell, intentaron sorprender con su interpretación del tema “Siente el boom” del icónico dúo de reggaetón Jowell y Randy.

Antes de su presentación, Ricardo Morán les advirtió: “Esperemos que el ensayo haya tenido rigor, disciplina y orden”. Pero los imitadores confesaron entre risas: “No hemos ensayado casi nada, pero cada uno se sabe su personaje”, y añadieron: “Solo hemos tenido una hora y media de ensayo”.

A pesar de la energía y la química entre ambos, la falta de preparación fue notoria. Carlos Alcántara fue el único en decirles que sí, mientras que Ricardo Morán y Jely Reátegui les dieron un “no”, argumentando que el talento no basta sin ensayo y compromiso.

¿Volverán Jowell y Randy con más preparación en una próxima oportunidad en Yo Soy? No te pierdas las siguientes audiciones y entérate de todo lo que ocurre en el escenario.

